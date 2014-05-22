Рерайт курсовой работы по праву

Необходимо сделать презентацию по предмету региональная экономика Тема: "Минерально-сырьевая база Якутии и ее влияние на территориальную организацию хозяйства" Объем - 12 - 18 слайдов В презентации отразить: Нужно указать, например, какие есть минерально-сырьевые ресурсы, сказать о налогах которые от ...