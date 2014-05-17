Сделать презентацию+доклад к ней

Тема: Разработка рабочего органа противоэрозионного почвообрабатывающего орудия для основной обработки почвы Объем - 80 стр. Срок - 12.05.14 Анализ существующих культиваторов введение основная часть охрана труда экология экономика заключение 8 чертежей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать презентацию по предмету региональная экономика
Тема: "Минерально-сырьевая база Якутии и ее влияние на территориальную организацию хозяйства"
Объем - 12 - 18 слайдов
В презентации отразить:
Нужно указать, например, какие есть минерально-сырьевые ресурсы, сказать о налогах которые от них поступают, и занятость населения в этом деле. На картах чтобы было. Еще там про ВРП надо сказать, доли отраслей, ну и главное - территориальная организация хозяйства в связи с этим.
К презентации необходимо написать доклад-сопровождение на 6 - 10 страниц. Шрифт 14, интервал 1,5.
В итоге на выходе должно быть два файла: презентация и доклад.
В приложении есть презентация, которую забраковал преподаватель и текст доклада, можете что-то взять от туда.
Сроки - до 15:00 14 мая
Оплата - 1500 р . Яндек Деньги.
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