Сделать презентацию+доклад к ней

Необходимо сделать презентацию по предмету региональная экономика

Тема: "Минерально-сырьевая база Якутии и ее влияние на территориальную организацию хозяйства"

Объем - 12 - 18 слайдов

В презентации отразить:

Нужно указать, например, какие есть минерально-сырьевые ресурсы, сказать о налогах которые от них поступают, и занятость населения в этом деле. На картах чтобы было. Еще там про ВРП надо сказать, доли отраслей, ну и главное - территориальная организация хозяйства в связи с этим.

К презентации необходимо написать доклад-сопровождение на 6 - 10 страниц. Шрифт 14, интервал 1,5.

В итоге на выходе должно быть два файла: презентация и доклад.

В приложении есть презентация, которую забраковал преподаватель и текст доклада, можете что-то взять от туда.

Сроки - до 15:00 14 мая

Оплата - 1500 р . Яндек Деньги.