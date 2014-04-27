Учёт, документальное оформление расчётов

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок88 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Курсовая не менее 30 страниц

Тема: учёт, документальное оформление расчётов.

Прилагаемые документы к курсовой

1. акты сверки расчётов организациями и бюджетом

2. журнал ордер

3. счёт фактура

4. авансовый отчёт

5. бухгалтерский отчёт

Отчетности своей нет

Срок: 19 мая

Оригинальность 70%

10 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад