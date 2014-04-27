Курсовик по Физической культуре

Курсовая работа по физической культуре (спортивный туризм), тема "Бивачные работы.Выживание в экстремальных условиях". Срок до 10 мая. Объем 30 стр. Источников не менее 30 в списке литературы. АП от 75%. Методичка диплома, для курсовика так же только меньше кол-во страниц. Оплата киви или яндекс. Предлагайте цену. Спасибо.