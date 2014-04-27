Курсовик по Физической культуре

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки119 просмотров
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Курсовая работа по физической культуре (спортивный туризм), тема "Бивачные работы.Выживание в экстремальных условиях". Срок до 10 мая. Объем 30 стр. Источников не менее 30 в списке литературы. АП от 75%. Методичка диплома, для курсовика так же только меньше кол-во страниц. Оплата киви или яндекс. Предлагайте цену. Спасибо.

10 лет назад
Jylia87
Юлия 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад