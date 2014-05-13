Курсовая работа по менеджменту

Тема: Разработка рабочего органа противоэрозионного почвообрабатывающего орудия для основной обработки почвы Объем - 80 стр. Срок - 12.05.14 Анализ существующих культиваторов введение основная часть охрана труда экология экономика заключение 8 чертежей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать курсовую работу по менеджменту.
тема работы " анализ ролей менеджера на основе концепции Г.Минцберга в конкретной организации."
Работа должна иметь научно-исследовательский характер, включать в себя 2 элемента: теоретическая часть ( ~ 40%) и практическая чать (~60%).
Список литературы оформляется по требованиям Госа и учебный материал в ней должен вкл 40% , а остальные 60% это статьи, монографии и англоязычные материалы.
Курсовая должна быть написана от 3 лица.
Введение ( ~ 2-3 стр) : Актуальность, цель, задачи, объект исследования, предмет, информационные источники(устав, статьи , отчетности и тд) , методология, краткое содержание работы, заключение.
Теоретическая часть ( ~ 12-15 стр) Практическая часть ( ~15-18 стр) . Должна быть логическая связь между теор и практической частями. Заключение ( ~ 2-3 стр) : Итоги, выводы к которым пришли на основе анализа , проблемы , которые выявлены в ходе анализа и советы.
Перед выполнением работы хочу увидеть и согласовать план (2 - 3 дня).
Объем работы 30-35 стр.
Срок: до 15:00 7 мая.
Оригинальность > 60 % по etxt
Оплата - 2500 р. Яндекс деньги
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