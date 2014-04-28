Курсовая не менее 30 страниц Тема: учёт, документальное оформление расчётов. Прилагаемые документы к курсовой 1. акты сверки расчётов организациями и бюджетом 2. журнал ордер 3. счёт фактура 4. авансовый отчёт 5. бухгалтерский отчёт Отчетности своей нет Срок: 19 мая Оригинальность 70%
Диплом, мeжличнocтные кoнфликты у студентов
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тема: Иccлeдoвaниe oco6eннocтeй мeжличнocтныx кoнфликтoв в cтyдeнчecкoй cpeдe
психология+педагогика
1 глава написана
нужна 2 и 3 главы.
на 20 и 20 страниц + заключение на 2-3 стр
план глав 2-3 можно редактировать.
сначала предложить план и введение на утверждение.
далее - по главам.
срок: 11-05
материал: http://yadi.sk/d/T8NkuV8fNUKVp
стоимость?
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