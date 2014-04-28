Диплом, мeжличнocтные кoнфликты у студентов

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тема: Иccлeдoвaниe oco6eннocтeй мeжличнocтныx кoнфликтoв в cтyдeнчecкoй cpeдe

психология+педагогика

1 глава написана

нужна 2 и 3 главы.

на 20 и 20 страниц + заключение на 2-3 стр

план глав 2-3 можно редактировать.

сначала предложить план и введение на утверждение.

далее - по главам.

срок: 11-05

материал: http://yadi.sk/d/T8NkuV8fNUKVp

стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад