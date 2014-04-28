Диссертация

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Тип работы:Диссертация кандидатская

Предмет: экономика

Тема: Совершенствование прогнозирования развития молочно-продуктового подкомплекса Беларуси

Объем третьей главы где-то по 12-15 страниц на каждый параграф

План есть нужна 3 глава.

ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНО-ПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ

3.1. Концептуальные основы совершенствования прогнозирования развития молочно-продуктового подкомплекса Беларуси в условиях формирования инновационной экономики.

3.2. Логико-технологическая модель процесса разработки системы прогнозирования молочно-продуктового подкомплекса, его согласования и реализации.

3.3. Совершенствование системы показателей развития молочной отрасли

10 лет назад
katya-iqc
Катя 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад