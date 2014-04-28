Дипломная работа

Тема: Разработка антикризисной стратегии на основе интенсификации инновационного процесса

Объем от 70 до 90 страниц

Шрифт Times new Roman, 14 пт, интервал 1,5

1 глава Теория, классификация

2 глава Анализ (АиДФХД)

3 глава Рекомендации. Оценка эффективности. NPV. Прогнозный план. Еще раз АиДФХД и результаты на сколько увеличилось рентабельность и NPV.

Оригинальность не менее 70%. Оформление по ГОСТ.

Необходимо составить план работы.

Срок сдачи всей работы 22 мая.