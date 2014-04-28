Инструмент для создание сайтов, язык php

Имеется курсовая по праву, 30 страниц, 2 главы, 12 шрифт, теория. Нужно выполнить рерайт работы, так как работа не проходит плагиат и нужно оформить по методическим требованиям и внести коррективы по тексту.
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Нужно написать первую глвву диплома
Глава I
1.1. Становление и развитие сайтостроения. Историческая справка.
1.2. Основные составляющие web-сайта. Этапы разработки.
1.3. Серверная часть. Современные технологий. 1.4. Обзор современного состояния PHP-фрэймворков.
1.5. Системы управления контентом - Content Management System (CMS).
1.6. Резюме
Объем 30 страниц
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