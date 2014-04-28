Инструмент для создание сайтов, язык php

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Нужно написать первую глвву диплома

Глава I

1.1. Становление и развитие сайтостроения. Историческая справка.

1.2. Основные составляющие web-сайта. Этапы разработки.

1.3. Серверная часть. Современные технологий. 1.4. Обзор современного состояния PHP-фрэймворков.

1.5. Системы управления контентом - Content Management System (CMS).

1.6. Резюме

Объем 30 страниц

PHP
10 лет назад
LabComputers
Иван 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 отзывов
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