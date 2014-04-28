Курсовая по психологии

Тема: "Відхилення в емоційному розвитку у дітей, які перенесли психологічну травму та їх корекція". Нужно дописать дипломную работу. У меня есть полностью первый раздел и кусочек практической части. Нужно её доделать + 3 раздел + преддипломную практику. Требования к диплому у нас серьёзные, поэтому нужно сделать грамотно.По срокам - с практикой - неделя. Просьба писать цены. Заранее всем откликнувшимся благодарна.