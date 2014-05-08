Курсовая работа по мировой экономике

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки102 просмотра
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Необходимо выполнить курсовую работу по мировой экономике.

Тема работы: "Механизм регулирования внешней задолженности развивающихся стран"

Объем работы - 25- 30 стр. Размер шрифта - 14, интервал 1,5.

Требования оформления:

Жирным только названия глав

Много ссылок в курсовой

Таблицы подписывать сверху

Рисунки снизу

Полные ссылки на страницы

14 шрифт times new roman 1,5 интервал

2,5 см

Верх и нижн 2см

По ширине страницы

Процент уникальности работы более 75% по etext antiplagiat

Сроки выполнения - до 15:00 12 мая.

Перед выполнением работы хочу согласовать план (1 - 3 дня )(до 1 мая).

Оплата - 1600 р.

10 лет назад
trogvar1
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
elymira
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$45
3 дня
Спасибо за отличную работу! Эльмира замечательный исполнитель! Работа выполнена в соответствии с ТЗ, сроки не нарушены! Мои рекомендации!
Четкое задание, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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