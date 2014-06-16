Имеется курсовая по праву, 30 страниц, 2 главы, 12 шрифт, теория. Нужно выполнить рерайт работы, так как работа не проходит плагиат и нужно оформить по методическим требованиям и внести коррективы по тексту.
Курсовая работа по информационной безопасности
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Предмет: Информационная безопасность, защита информации
Тема: Исследование разделов 1-4 ГОСТ Р 53115-2008 «Защита информации. Испытание технических средств обработки информации на соответствие требованиям защищенности от несанкционированного доступа. Методы и средства для практической реализации в области защиты информации»
Тип: курсовая+презентация
Объем: 38 листов
Срок: 08.05.2014
Пожелания:
Оценить область применения ГОСТа, используемую
нормативную базу, термины и определения, общие условия испытания технических
средств обработки информации для выполнения требований по защите информации от
несанкционированного доступа.
1. Исследование области применения,
нормативной базы, терминов и определений, представленных в
ГОСТе.
2. Исследование общих условий испытаний технических
средств по ГОСТу.
3. Исследование конфигурации и
функционирования испытуемого оборудования согласно ГОСТу, изучение и анализ
достаточности, полноты, и качества условий испытаний и
функционирования.
Дополнение имеющейся нормативной базы, корректировка
имеющихся терминов и определений.
2.Формирование
дополнительных требований к условиям испытаний технических средств и измерений,
ПЭМИН.
3. Отчет о НИР по ГОСТ 7.32-2001 + Список исп.
источников
4.Презентация доклада в формате .ppt на 7
минут
Имеются небольшие наработки по данной теме, могу
предоставить для написания работы
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