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Диплом Исследование теплоизоляционных хар-к
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«Исследование теплоизоляционных характеристик зданий на основе индустриальных сэндвич-панелей»
Примерная структура диссертации:
Введение.
ГЛАВА 1. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.
1.1. Объём применения быстровозводимых зданий на основе лёгких металлических конструкций и сэндвич-панелей.
1.2. Существующие методы оценки эффективности возведения зданий на основе сэндвич-панелей.
1.3. Применяемые технологии возведения зданий на основе сэндвич-панелей.
Выводы по 1 главе.
ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЯЕМЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ.
2.1. Виды обшивок сэндвич-панелей.
2.2. Виды утеплителей, применяемых в сэндвич-панелях.
2.3. Типы стыков сэндвич-панелей.
Выводы по 2 главе.
ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПО ПОВЕРХНОСТЯМ ОБШИВОК СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ.
3.1. Методика проведения эксперимента.
3.2. Натурные исследования распределения температурного поля по поверхностям
обшивок сэндвич-панелей.
Выводы по главе 3.
Общие выводы по диссертации.
Список используемой литературы.
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