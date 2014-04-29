Диплом Исследование теплоизоляционных хар-к

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок58 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

«Исследование теплоизоляционных характеристик зданий на основе индустриальных сэндвич-панелей»

Примерная структура диссертации:

Введение.

ГЛАВА 1. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.

1.1. Объём применения быстровозводимых зданий на основе лёгких металлических конструкций и сэндвич-панелей.

1.2. Существующие методы оценки эффективности возведения зданий на основе сэндвич-панелей.

1.3. Применяемые технологии возведения зданий на основе сэндвич-панелей.

Выводы по 1 главе.

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЯЕМЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ.

2.1. Виды обшивок сэндвич-панелей.

2.2. Виды утеплителей, применяемых в сэндвич-панелях.

2.3. Типы стыков сэндвич-панелей.

Выводы по 2 главе.

ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПО ПОВЕРХНОСТЯМ ОБШИВОК СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ.

3.1. Методика проведения эксперимента.

3.2. Натурные исследования распределения температурного поля по поверхностям

обшивок сэндвич-панелей.

Выводы по главе 3.

Общие выводы по диссертации.

Список используемой литературы.

10 лет назад
LabComputers
Иван 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 отзывов