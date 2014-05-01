Поднять уникальность работы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен7 заявок199 просмотров
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75 стр. работы.

На данный момент уникальность 56%.

Нужно не ниже 72%.

Интересует рерайт, не замена символов и пр.

Программа etxt.

Тематика: философия.

Работу вышлю на почту.

Стоимость, срок?

10 лет назад
vseznajka
Марина 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
nastya_biruckova
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$14
1 день
Спасибо, все отлично. Ответственный и коммуникабельный специалист..
Сотрудничество прошло замечательно. Для того, чтобы облегчить задачу был даже предоставлен отчет etext. Задание было проверено весьма оперативно и тут же переведена оплата. Рекомендую!