Курсовая Экономика таможенного дела

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Внедрение систем электронного декларирования как средство повышения эффективности таможенного дела

Экономика таможенного дела

Курсовая

30-35 листов

Дата сдачи: 7 дней

Пожелания: Добрый день. Нужно написать курсовую по уже утвержденному плану:

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Таможенное оформление

1.1 Порядок, содержание и особенности таможенного оформления в Российской Федерации

1.2 Внедрение научно-технического прогресса в деятельность таможенных органов по проведению таможенных процедур

Глава 2. Внедрение электронного декларирования в целях повышения эффективности в работе таможенных органов

2.1 Процесс электронного декларирования в сети Интернет

2.2 Электронное декларирование через оператора

2.3 Оценка эффективности внедрения электронного декларирования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Есть методичка

10 лет назад
LabComputers
Иван 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 отзывов