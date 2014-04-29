Курсовая Экономика таможенного дела

СРОЧНО нужна дипломная работа по направлению Финансы и кредит. Требования в приложении. Аналитическая часть по банку ВТБ 24. Работа нужна "под ключ". В т.ч. доклад (вступительная речь), презентация в Power Point, презентация (раздаточный материал) и ...