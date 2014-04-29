Предмет: 280700.68 «Техносферная безопасность» профиль «Прогнозирование и ликвидация последствий чрезвычайных экологических ситуаций» Тема: «Повышение безопасности эксплуатации газотранспортных магистралей Западной Сибири» Требования к работе:Лучше было бы - про риск! про мониторинг! про моделирование риска! про прогнозирование последствий! После ...