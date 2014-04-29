Курсовая. Коучинг как метод развития персонала

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Коучинг как метод развития персонала: оценка эффективности

Управление человеческими ресурсами и Статистика

Курсовая

10-15

Пожелания: Написание только практической части по дисциплине Статистика

10 лет назад
LabComputers
Иван 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 отзывов