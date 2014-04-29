Доработка дипломной работы по социологии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка81 просмотр
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Есть дипломная работа по социологии (алкоголизм).

Нужны небольшие правки.

Работа и замечания прикреплены.

Сроки, стоимость?

10 лет назад
vseznajka
Марина 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад