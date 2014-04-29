Дипломная финансы организации

Необходимо написать 1 главу курсовой работы (теоретическая). Тема всей курсовой: Формирование ценовой стратегии предприятия гостиничного бизнеса Дисциплина: Технология продаж в гостиничном бизнесе Необходимо написать 17 страниц (введение, 1 глава, заключение, список литературы для 1 главы). Оригинальность 80%. Практическая часть уже ...
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Предмет финансы организации.Тема: Оборотные средства организации. Планирование потребности в оборотных средствах.
Нужен план!
препод пишет- план, конечно, отличный, но у вас только одна часть - это планирование оборотных средств организации. Поэтому первую часть можно назвать не теоретические основы исследования оборотных средств, а просто сущность или понятие оборотных средств предприятия. Основная часть - это планирование оборотных средств - не углубляйтесь в оборотные средства - сделайте четко по теме диплома. В третьей части просто можно рассчитать экономию оборотных средств. Характеристику предприятия, если есть, можно сделать в первой части. Т.е. ты во введении обосновываешь актуальность темы, в первой части даешь основные понятия и характеристику предприятия, во второй части идет планирование оборотных средств, в третьей экономия оборотных средств - как показатель эффективности их использования, а в заключении - вывод. Не все пункты плана нужны в дипломе.
Оборотные средства организации. Планирование потребности в оборотных средствах.
Содержание
Введение
1. Теоретические основы исследования оборотных средств предприятия
1.1. Сущность оборотных средств организации
1.2. Методы оценки оборотных средств организации
1.3. Планирование оборотных средств предприятия
2. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия «___»
2.1. Характеристика деятельности предприятия «___»
2.2. Анализ оборотных средств предприятия
2.3. Планирование потребности в оборотных средствах в «____»
3. Разработка мероприятий по увеличению оборотных средств на предприятии
3.1. Совершенствование механизма ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия
3.2. Разработка механизма привлечения дополнительных оборотных средств предприятия
3.3. Оценка эффективности предложенных мероприятий
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
в дипломе 50 стр, антиилагит 65
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