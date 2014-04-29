Диплом на английском языке

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки105 просмотров
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Нужна помощь в написании дипломной работы. Я студентка кафедры иностранных языков, изучаю Английскую филологию. Тема работы «Phonetic Stylistic Devices in Commercials». Нужна помощь в написании практической части, необходимо проанализировать и подробно описать результаты стилистического анализа рекламных слоганов. Работа пишется на английском языке.

10 лет назад
papacool
32 годаИран
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
panther_1
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$250
20 дней
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