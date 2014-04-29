Диплом на английском языке

Предмет финансы организации.Тема: Оборотные средства организации. Планирование потребности в оборотных средствах. Нужен план! препод пишет- план, конечно, отличный, но у вас только одна часть - это планирование оборотных средств организации. Поэтому первую часть можно назвать не ...