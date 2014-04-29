Курсовая, графы, С++

Факультет информационных технологий. Предмет: АСУ(Автоматизированные системы обработки информации и управления) Тема: Разработка автоматизированной системы распределения заданий сотрудникам предприятия «Ресторанный Дом» Объем: 70 листов Срок: 13.05.2014 Пожелания во вложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
курсовая работа
пояснительная на 20 стр,
2 задачи на С++
комменты в коде минимальные+ листинг приложить+исполняемый файл
1 задача = 1 программа.
метода: http://yadi.sk/d/3RkZye3TNdfWS
срок и стоимость?
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
задание, методичка и тд. во вложении сдача по главам до 20 мая АП 77% диплом с докладомРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Предмет финансы организации.Тема: Оборотные средства организации. Планирование потребности в оборотных средствах. Нужен план! препод пишет- план, конечно, отличный, но у вас только одна часть - это планирование оборотных средств организации. Поэтому первую часть можно назвать не ...Закрыт10 лет назад
Необходимо написать 1 главу курсовой работы (теоретическая). Тема всей курсовой: Формирование ценовой стратегии предприятия гостиничного бизнеса Дисциплина: Технология продаж в гостиничном бизнесе Необходимо написать 17 страниц (введение, 1 глава, заключение, список литературы для 1 главы). Оригинальность 80%. Практическая часть уже ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Внедрение систем электронного декларирования как средство повышения эффективности таможенного дела Экономика таможенного дела Курсовая 30-35 листов Дата сдачи: 7 дней Пожелания: Добрый день. Нужно написать курсовую по уже утвержденному плану: Содержание ВВЕДЕНИЕ Глава 1. Таможенное оформление 1.1 Порядок, содержание и особенности таможенного ...Закрыт10 лет назад
Есть дипломная работа по социологии (алкоголизм). Нужны небольшие правки. Работа и замечания прикреплены. Сроки, стоимость?Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
СРОЧНО нужна дипломная работа по направлению Финансы и кредит. Требования в приложении. Аналитическая часть по банку ВТБ 24. Работа нужна "под ключ". В т.ч. доклад (вступительная речь), презентация в Power Point, презентация (раздаточный материал) и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт10 лет назад
все задание во вложении, ТЗ имеется план требует согласования, сдача по главам до 25 мая АП 80%Закрыт10 лет назад
Коучинг как метод развития персонала: оценка эффективности Управление человеческими ресурсами и Статистика Курсовая 10-15 Пожелания: Написание только практической части по дисциплине СтатистикаЗакрыт10 лет назад
особенности учета рабочего времени водителей при перевозки опасных грузов, совершенствование режимов работы водителей при перевозки опасных грузов диплом, 90 страниц есть методичкаЗакрыт10 лет назад