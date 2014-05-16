Диплом, работа с молодежью

Нужна помощь в написании дипломной работы. Я студентка кафедры иностранных языков, изучаю Английскую филологию. Тема работы «Phonetic Stylistic Devices in Commercials». Нужна помощь в написании практической части, необходимо проанализировать и подробно описать результаты стилистического анализа ...
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Дипломная работа
Тема: Органи-зация раб-оты орган*ов мес*тного самоупра/вления по вов+лечению молод/ежи в общ-ественную жи-знь (на конкретном примере)
Предмет: Организа-ция раб*оты с мол+одежью
Срок сдачи: 16.05.2014
Страниц: 70-100
2 главы.
В работе практическая часть - разработка собственного проекта
АП от 75%
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