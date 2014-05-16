Курсовая работа. Дисциплина "Права человека"

Нужно выполнить курсовую работу на тему "Сравнительный анализ законодательной деятельности Уполномоченного по правам человека В Санкт-Петербурге и Свердловской области"

Общее, особенное, достоинства и недостатки.Рекомендации по совершенствованию законодательства.

Нужно сравнить их деятельность по их докладам за последний год. Как то так

Приложен файл оформления курсовой.