Нужно выполнить дипломную работу по медицине, тема - Некариозные заболевания полости рта. (связано со стоматологией).
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Курсовая работа по дисциплине: Применение микропроцессоров и больших интегральных схем в медицинской технике
По теме:Формирование импульсов электростимуляции прямоугольной формы с заданной погрешностью амплитуды, периода и длительности, устанавливаемыми пользователем, запуск процесса формирования с помощью внешнего сигнала, поступающего на вход прерывания микропроцессора.
Количество источников входной информации, шт. 10
Значение относительной погрешности, % 0,5
Объём ОЗУ, Кбайт 64
Максимальная амплитуда сигнала, В 10
Длительность сигнала, с 0,5
Период следования сигнала, с 0,5
Амплитуда постоянной составляющей сигнала, В 4,5
Число каналов передачи данных, шт. 10
Амплитуда нижнего порога, В 1,5
Амплитуда верхнего порога, В 3,0
Длительность временного интервала, с 10
Время накопления данных, с 90
Формат данных, байт 4
Курсовая должна состоять из:
Введение
Глава 1: Медико-биологические аспекты электрической активности человека
Глава 2: Медико-технические аспекты электрической активности
Глава 3: Разработка структурной ЭВМ для электрокардиостимулятора
Глава 4: Разработка алгоритма функционирования микроЭВМ для электрокардиостимулятора
Заключение
Использованная литература
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