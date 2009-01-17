Продаю буквы
Здравствуйте! Разрешите представиться, меня зовут Вадим Игоревич. Мне 34 года, в данный момент я являюсь к.ю.н., ст. преподавателем в государственном ВУЗе. В области выполнения студенческих работ на заказ имею 5-ти летний опыт работы. За это время мною написано более 500 различных работ: рефераты, курсовые, дипломы, кандидатские. В моем распоряжении огромная база учебной, монографической, научной и другой литературы.
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Портфолио
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- Без названия198 просмотров
- Без названия215 просмотров
- Курсовая - Доказывание в уголовном судопроизводств586 просмотров
- Курсовая работа - Гражданский иск в уголовном деле1023 просмотра
- Курсовая - Доказательства в уголовном процессе6330 просмотров
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
13 лет назад
Сделал быстро, качественно. Текст читается легко. Очень понравился стиль, живой язык, без штампов. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Грамотное и четкое ТЗ, быстрая проверка и мгновенная оплата. С удовольствием готов сотрудничать и далее.
$5
10 баллов
13 лет назад
Качественно и в срок выполнил поставленную задачу. Спасибо.
Ответный отзыв
Внятное ТЗ, четкие требования, рекомендую.
$20
10 баллов
13 лет назад
Отличная работа. В полном соответствии с моими требованиями. Будем сотрудничать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое и подробное задание. Мгновенная оплата по результату. Очень надеюсь на продолжение сотрудничества!
$24
10 баллов
15 лет назад
Благодарю за качественную работу!
Ответный отзыв
Четкий, всегда на связи, щедрый, деньги в срок. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем ) С уважением, Павел!