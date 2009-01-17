Ronil

Вадим Орехов Ronil

 
43 годаРоссия/Воронеж
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Продаю буквы

Здравствуйте! Разрешите представиться, меня зовут Вадим Игоревич. Мне 34 года, в данный момент я являюсь к.ю.н., ст. преподавателем в государственном ВУЗе. В области выполнения студенческих работ на заказ имею 5-ти летний опыт работы. За это время мною написано более 500 различных работ: рефераты, курсовые, дипломы, кандидатские. В моем распоряжении огромная база учебной, монографической, научной и другой литературы.

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Отзывы заказчиков
Ivanopulus
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$6
10 баллов
13 лет назад
Копирайт для туристического сайта
Сделал быстро, качественно. Текст читается легко. Очень понравился стиль, живой язык, без штампов. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за сотрудничество! Грамотное и четкое ТЗ, быстрая проверка и мгновенная оплата. С удовольствием готов сотрудничать и далее.
Ответный отзыв
Marrych
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Отредактировать World документ
Качественно и в срок выполнил поставленную задачу. Спасибо.
Внятное ТЗ, четкие требования, рекомендую.
Ответный отзыв
777879
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Технические описания для роутеров
Отличная работа. В полном соответствии с моими требованиями. Будем сотрудничать.
Отличный заказчик. Четкое и подробное задание. Мгновенная оплата по результату. Очень надеюсь на продолжение сотрудничества!
Ответный отзыв
LegalZoom
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
105 отзывов
$24
10 баллов
15 лет назад
Рерайтинг по тематике инвестирования.
Благодарю за качественную работу!
Четкий, всегда на связи, щедрый, деньги в срок. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем ) С уважением, Павел!
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