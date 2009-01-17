Продаю буквы

Здравствуйте! Разрешите представиться, меня зовут Вадим Игоревич. Мне 34 года, в данный момент я являюсь к.ю.н., ст. преподавателем в государственном ВУЗе. В области выполнения студенческих работ на заказ имею 5-ти летний опыт работы. За это время мною написано более 500 различных работ: рефераты, курсовые, дипломы, кандидатские. В моем распоряжении огромная база учебной, монографической, научной и другой литературы.