Дипломная работа по социальной работе

Нужно выполнить дипломную работу по медицине, тема - Некариозные заболевания полости рта. (связано со стоматологией).
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Требуется автор для написания дипломной работы по социальной работе (соц.работа и педагогика). Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.
Объем: 100 листов.
Сроки: общий срок — 25 мая, первая глава — 10-11 мая, план работы 1 мая.
В наличии методичка и доп.материалы
Цена: 4 700 р.
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