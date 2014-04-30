Дипломная работа по социальной работе

Нужно выполнить курсовую работу на тему "Сравнительный анализ законодательной деятельности Уполномоченного по правам человека В Санкт-Петербурге и Свердловской области" Общее, особенное, достоинства и недостатки.Рекомендации по совершенствованию законодательства. Нужно сравнить их деятельность по их докладам за последний год. ...