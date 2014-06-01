Требуется написать курсовую работу по ТГП, Тема: "Разрешение споров и конфликтов в древнем обществе. Происхождение судов" Срок 10 дней. Методические рекомендации есть.
Курсовая на тему "Фотография в современной печати"
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Предмет - журналистика
тема - Фотография в современной печати
25-30 страниц
шрифт - 14
интервал - полуторный
оригинальность - 50
Более подробные требования и план в файлах
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