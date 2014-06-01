Курсовая на тему "Фотография в современной печати"

$50
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Предмет - журналистика

тема - Фотография в современной печати

25-30 страниц

шрифт - 14

интервал - полуторный

оригинальность - 50

Более подробные требования и план в файлах

10 лет назад
noname259
Соколова 
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
red-in-black
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$20
7 дней
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