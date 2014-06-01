Курсовая на тему "Фотография в современной печати"

Спасибо за хорошо выполненную работу! Думаю, что и в дальнейшем буду обращаться именно к Вам. Работа выполняется в срок, доработку потом делаются, все по договоренности! Было приятно иметь с Вами дела :) Удачи в будущем! И спасибо, ещё раз!