Дипломная работа по психологии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка141 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

все материалы во вложении

нужно составить план по требованиям и согласовать

сдача по главам до 20 мая

АП 77%

диплом с речью на защитой, рецензия под вопросом.

указывайте сумму из расчета 1 уе=35 рублей

10 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 часов назад
10 лет назад
$200
15 дней
Очередное успешное сотрудничество, рекомендую Лидию как ответственного специалиста
Спасибо Елене за заказ и за терпение. Проект был не простой но интересный.