Дипломная работа

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Требуется выполнение дипломной работы

Бюджет по договоренности

Предмет Промышленное и гражданское строительство

Тема:Санаторно-гостиничный комплекс на 150 мест, Челябинская обл.

ВУЗ ЮУрГУ

ПЗ – 110-120 страниц

Содержание работы:

Ведение (актуальность)

1. Архитектурно-конструктивная часть (описание генплана, характеристика района строительства, объемно-планировочные решения, инженерное оборудования)

2. Расчетно-конструктивная часть (с помощью ПК Лира) – расчет рамы монолитного перекрытия типового этажа, расчет металлической конструкции центрального купола)

3. Технология строительного производства (технологическая карта на возведение монолитного перекрытия)

4. Организация строительства (стройгенплан, календарный график, БЖД)

5. Экономика (локальная смета, сравнение вариантов для конструкций перекрытий и ограждающих конструкций)

Заключение

Библиографический список

Дополнительные требования:

Состав чертежей (10-12 листов А1 выполненных в AutoCAD): 1-4 Архитектурная часть (генплан, фасад-перспектива, планы этажей-первый, типовой, купольная часть), разрезы и узлы здания

Каркас-металлический, ограждающие конструкции – кирпич+утеплитель+декоративн.панели и остекление, есть подземная парковка, фундамент – столбчатый с монолитным ростверком.

По диплому проводят в ВУЗе процентовку: 11 мая -30% готовности (архитектурные чертежи), 22 мая должна быть готова на 60% работа (это архитектурная часть и расчетно-конструктивная часть.

Срок выполнения всей работы – 02 июня 2014 года

10 лет назад
akondr_
Андрей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад