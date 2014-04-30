Сетевой график

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка96 просмотров
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Нужно построить и оптимизировать сетевой график. сделать выводы.

количество страниц - не менее 5 (ну там таблицы + сам график).

Срок выполнения - до 4 мая

10 лет назад
zonabe
Нина 
38 летБельгия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад