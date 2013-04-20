zonabe

Нина zonabe

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
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  • Переделка и доработка дизайна сайта

    $50

    Есть сайт, созданный для диплома (чат). он работает и функционирует. сделан на резиновом макете. нужно: а) переделать дизайн (сейчас он просто на div-ах). Студент сделал эскиз дизайна и хочет его. ...

    AJAX
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Чат на HTML5

    Нужно реализовать чат на HTML5. работа практически простая, если не считать небольших доработок к версиям, что есть в интернете 1) существует три группы пользователей, назовем им группа1, группа2, группа3. группа 1 ...

    HTMLMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • IDEF0 процесса

    Нужно сделать IDEF0 диаграмму процесса обеспечения техники безопасности в организации, которая занимается предоставлением бухгалтерских услуг по договору. Число вложений в диаграмме около 3. К диаграмме нужно сделать текстовое описание описанных в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн ходного проема

    необходимо разработать дизайн входного проёма, состоящего из стекла размеры проема: 227x508.5 +- см Необходимо подобрать стекло. желательно визуальная реализация (днем/вечером). расположение входа - юго-западная сторона. цветовая гамма здания ...

    Интерьеры и Экстерьеры3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевести на английский 1 страницу

    Нужно перевести 3 тысячи знаков без пробелов с русского на английский. Процентов 5% уже переведено. Нужно проверить на правильность. Текст полностью состоит из обезличенных предложений. Представляет из себя описание технического диплома. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

bogdan39
Богдан 
28 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Чат на HTML5
HTMLMySQL
Отличное ТЗ, честная оплата. Все хорошо!
Изначально для данного проекта был выбран другой исполнитель, который пропал. Данный исполнитель согласился его заменить и сделал это на отлично. Код был предоставлен с комментариями. исполнитель предоставил время на проверку работоспособности. Рекомендую к сотрудничеству!
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annet86zp
Анна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Нужно перевести 3 страницы с описанием предметов
Все четко и ясно, оплата мгновенная. Самые хорошие впечатления, спасибо!
Перевод как всегда на высоте. Благодарю :)
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annet86zp
Анна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Перевести на английский 1 страницу
Приятно работать, буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Перевод сделан быстро и качественно. Благодарю!
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