Есть сайт, созданный для диплома (чат). он работает и функционирует. сделан на резиновом макете. нужно: а) переделать дизайн (сейчас он просто на div-ах). Студент сделал эскиз дизайна и хочет его. ...
- $50HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно построить и оптимизировать сетевой график. сделать выводы. количество страниц - не менее 5 (ну там таблицы + сам график). Срок выполнения - до 4 маяРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно реализовать чат на HTML5. работа практически простая, если не считать небольших доработок к версиям, что есть в интернете 1) существует три группы пользователей, назовем им группа1, группа2, группа3. группа 1 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сделать IDEF0 диаграмму процесса обеспечения техники безопасности в организации, которая занимается предоставлением бухгалтерских услуг по договору. Число вложений в диаграмме около 3. К диаграмме нужно сделать текстовое описание описанных в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
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Нужно перевести чуть меньше 1 тысячи знаков с русского на португальский. 10 коротких предложений с небольшим заголовком. Срок - сегодня. Оплата через Paypal или вебмани!Переводы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
необходимо разработать дизайн входного проёма, состоящего из стекла размеры проема: 227x508.5 +- см Необходимо подобрать стекло. желательно визуальная реализация (днем/вечером). расположение входа - юго-западная сторона. цветовая гамма здания ...Интерьеры и Экстерьеры3 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Перевести текст с описанием предметов Файл прилагается.Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно перевести 3 тысячи знаков без пробелов с русского на английский. Процентов 5% уже переведено. Нужно проверить на правильность. Текст полностью состоит из обезличенных предложений. Представляет из себя описание технического диплома. ...Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад