Доработать диплом, туризм

Добрый день!

есть дипломная работа на тему туризма, точнее на тему того, как влияют ярмарки и выставки на продажу тур. услуг.

по этому диплому есть замечания от преподавателя. они сводятся к тому, что надо дополнить список литературы, сделать на него ссылки из текста, добавить приложения и переработать два параграфа (переработки достаточно существенные)

соответственно эти замечания надо исправить

есть методичка

срок сдачи - среда 13:00 по москве

пожалуйста, сразу пишите цену.

спасибо!