Доработать диплом, туризм

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен2 заявки97 просмотров

Добрый день!

есть дипломная работа на тему туризма, точнее на тему того, как влияют ярмарки и выставки на продажу тур. услуг.

по этому диплому есть замечания от преподавателя. они сводятся к тому, что надо дополнить список литературы, сделать на него ссылки из текста, добавить приложения и переработать два параграфа (переработки достаточно существенные)

соответственно эти замечания надо исправить

есть методичка

срок сдачи - среда 13:00 по москве

пожалуйста, сразу пишите цену.

спасибо!

12 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zonabe
Нина 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$33
2 дня
Просто потрясающий исполнитель! мне кажется мы без слов друг друга понимали. Реально сложилось ощущение, что человек главной целью ставит именно сдать проект на высшем уровне! И квалификация и интеллект позволяют Нине сделать все действительно на высшем уровне! в общем я очень доволен сотрудничеством, мечтаю, чтобы было побольше таких исполнителей, и надеюсь на сотрудничество в дальнейшем! огромное спасибо за работу!!
Кирилл потрясающих заказчик. Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендуем всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

zonabe
Нина 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад