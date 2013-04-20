Диплом (экономика, управление)

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Нужен диплом для брата.

Тема: Информатизация комплекса задач, учета и анализа объекта оказанных IT услуг

2. Проектная часть

2.1. Экономико-организационная сущность разрабатываемого комплекса задач.

2.2 Описание входной информации

2.3 Выходной информации

2.4 Разработка укрупненной блок-схемы решения комплекса задач.

2.5 Разработка структуры БД

2.6 Программно-техническое обеспечение решаемого комплекса задач

3. Практическая реализация разрабатываемого комплекса задач

3.1 Разработка инструкции пользователю

3.2 Решение контрольного примера

3.3 Определение экономической эффективности комплекса задач

3.3.1 Расчет прямого эффекта

3.3.2 Расчет косвенного эффекта

На все около 70ти страниц. Сроки 1-3 недели (возможность сдачи по-этапно руководителю)

Цена особого значения не имеет. Главное качество и репутация исполнителя.

12 лет назад
gudi
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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