Реферат IT

Алгебра типов как средство оперирования спецификациями типов в объектных моделях данных

План реферата

1. Абстрактне типы данных (АТД). Определение отношения подтипа и отношения уточнения типов. Как доказывать правильность определения отношения подтипа и уточнения в Нотации абстрактных машин [1, 2 section 1]

2. Алгебра типов и ее роль в канонической объектной модели (семантика запросов) и как средства определения уточняющих композиций типов [3, 2 section 3]

3. Спецификации абстрактных типов данных – в канонической объектной модели и в формальных моделях. Мотивация применения формальных методов [2 section 2, 5, 6,7,8]

4. Примеры использования алгебры типов для конструирования уточняющих композиций спецификаций типов (в канонической объектной модели) в процессе проектирования интероперабельных систем и интегрированных баз данных, при определении типа результата запроса в объектных моделях данных [9,4, 10 стр 15-21]

Литература

