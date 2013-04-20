Дипломная работа по логистике

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Требуется выполнить диплом по лгистике, 1 глава нужна завтра

Вид работы : Дипломная работа

Дисциплина : Складская логистика

Тема : Расчет необходимого количества стеллажных конструкций для хранения товарных запасов предприятия.

Срок cдачи : 25 апреля

Количество листов : 80-90

12 лет назад
axxxe07
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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