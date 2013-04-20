Тема: Анализ объёма, ассортимента и качества выпускаемой продукции. Вот это основные требования нашего научного руководителя!!!их необходимо обязательно учитывать!в особенности анти плагиат 15%(т.е. оригинальный текст должен составлять 85%)!!!! ...
Дипломная работа по логистике
Требуется выполнить диплом по лгистике, 1 глава нужна завтра
Вид работы : Дипломная работа
Дисциплина : Складская логистика
Тема : Расчет необходимого количества стеллажных конструкций для хранения товарных запасов предприятия.
Срок cдачи : 25 апреля
Количество листов : 80-90
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