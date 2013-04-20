здравствуйте Вид работы: Дипломная работа Дисциплина: Проектирование автотранспортного тоннеля Тема: Проектирование автотранспортного тоннеля Данные два диплома планирую отдавать одному автору, т.к студентам поставили ...
Диплом - ГМУ
Дисциплина: Государственное муниципальное управление
Тема: Особенности регулирования установки учета воды ...
Срок плана: 20.04.2013
Срок полной сдачи: согласуем после утверждения плана
к проекту прикреплен файл с полным техническим заданием.
Готова ответить на все ваши вопросы, пишите!
Спасибо.
С уважением, Ольга
аська: 582530169
скайп: avtor.besmarter
агент: [email protected]
тел. 8925 772 21 22
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