Диплом - ГМУ

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Закрыт1 заявка112 просмотров

Дисциплина: Государственное муниципальное управление

Тема: Особенности регулирования установки учета воды ...

Срок плана: 20.04.2013

Срок полной сдачи: согласуем после утверждения плана

к проекту прикреплен файл с полным техническим заданием.

Готова ответить на все ваши вопросы, пишите!

Спасибо.

С уважением, Ольга

аська: 582530169

скайп: avtor.besmarter

агент: [email protected]

тел. 8925 772 21 22

12 лет назад
olgavolga7
Ольга 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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