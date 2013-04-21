К диплому сделать презентацию, речь, рецензию

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Завершен2 заявки144 просмотра

речь на 5-7 мин.есть образец.

презентация в powerpoint на 15-17 слайдов, самое основное. есть образец.

рецензию - по образцу, на 1 страницу.

диплом на тему совершенствования обучения персонала

надо до вечера субботы сделать

стоимость?

PowerPoint
12 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Презенташка сделана быстро, красиво. Спасибо!
Отличный заказчик, мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад