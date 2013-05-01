Макроэкономика

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Завершен4 заявки145 просмотров

Курсовой. Национальное богатство и бедность народов.

Минимум 30 листов (это не считая списка литературы и содержания)

12 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
7 часов назад

Выбранный исполнитель

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$40
3 дня
Проект выполнен на высоком уровне. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за сотрудничество. Всем доволен

Заявки фрилансеров

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад