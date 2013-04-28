Курсовая работа (История)

$33
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Завершен4 заявки229 просмотров

1. Предмет. — Написание авторской курсовой работы по дисциплине «История античности», тема: Великая греческая колонизация (8-6 вв. до н.э)

оригинальность не ниже 80%

2. Сумма сделки. — 1000р.

3. Сроки выполнения.:

21.04.13 — план курсовой

25.04.12 — курсовая

4. Требования:

шрифт — Times New Roman

размер — 12

интервал между строками — 1,5 см

Вверху — 2,5 см отступ

Внизу — 3 см

со стороны переплета — 2 см

объем — 24 страниц

введение — 1,2 страницы

минимальное кол=во источников — 15

12 лет назад
kravro
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

o_bel
48 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$33
6 дней
Все на высшем уровне. Спасибо.
Сотрудничеством доволен. Когда у заказчика возникли замечания по первому варианту работы - изложил чётко и корректно, оплата оперативная. Рекомендую.

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o_bel
48 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад