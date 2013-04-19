По диплому заполнить таблицу про денежные потоки

Нужно выполнение курсовой работы на тему: "Разработка информационной системы с клиент-серверной архитектурой" - СУБД: MS SQL Server 2005; - система программирования: Borland Delphi 7; - CASE средства проектирования баз данных: Sybase PowerDesigner 15; Требования по ...
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