Дипломная работа. Педагогика (Химия)

задание в приложении есть материал, метода - в приложении вариант 7 срок-стоимость? метода ч1: http://yadi.sk/d/nsnMjXS649Qyj метода ч2: http://yadi.sk/d/urqO1kD549R0p
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