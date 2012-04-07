Специалист по Контекстной Рекламе

Добрый День,

Являюсь Специалистом в области Контекстной рекламы.Работаю в данной сфере с 2007 года.

Создаю эффективные,работающие рекламные кампании.Обязательна работа над вашим сайтом,текстами и юзабилити,ценовым предложением.

Мы с вами выстраиваем цепочку продаж,в которую я буду приводить нужную вам аудиторию по минимальным ценам.

Никаких "купонных" програм,продаж курсов и т.д. я не занимаюсь,даже не обращайтесь.

Мне важна ваша адекватность,именно это условие является приоритетным.

Веду кампании по : Вывоз Мусора,Входные Двери,Аренда Офисов,Агентство Недвижимости,Гаражные Ворота,Ремонт Квартир,Сантехника,Уборка Квартир.

Дополнительной платы не взымаю.