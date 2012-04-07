Нужна дипломная работа, Тема: Токсические вещества содержащиеся в строительных материалах. Объём 70-80 страниц А4.Всё стандартно. От вас цены и сроки.
Добрый День,
Являюсь Специалистом в области Контекстной рекламы.Работаю в данной сфере с 2007 года.
Создаю эффективные,работающие рекламные кампании.Обязательна работа над вашим сайтом,текстами и юзабилити,ценовым предложением.
Мы с вами выстраиваем цепочку продаж,в которую я буду приводить нужную вам аудиторию по минимальным ценам.
Никаких "купонных" програм,продаж курсов и т.д. я не занимаюсь,даже не обращайтесь.
Мне важна ваша адекватность,именно это условие является приоритетным.
Веду кампании по : Вывоз Мусора,Входные Двери,Аренда Офисов,Агентство Недвижимости,Гаражные Ворота,Ремонт Квартир,Сантехника,Уборка Квартир.
Дополнительной платы не взымаю.
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Нужен человек,готовый приступить в кратчайшие сроки к работе.Хочу заметить что срочность никоим образом с вашей стороны не должна отображаться на цене. В проекте указывайте стоимость за 1000 символов(без пробела),для копирайта,для рерайта, для seo статей,для статей с ...Копирайтинг98 заявокЗакрыт14 лет назад