Prk

Александр Прокопенко Prk

 
36 летКанада/Торонто
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Специалист по Контекстной Рекламе

Добрый День,

Являюсь Специалистом в области Контекстной рекламы.Работаю в данной сфере с 2007 года.

Создаю эффективные,работающие рекламные кампании.Обязательна работа над вашим сайтом,текстами и юзабилити,ценовым предложением.

Мы с вами выстраиваем цепочку продаж,в которую я буду приводить нужную вам аудиторию по минимальным ценам.

Никаких "купонных" програм,продаж курсов и т.д. я не занимаюсь,даже не обращайтесь.

Мне важна ваша адекватность,именно это условие является приоритетным.

Веду кампании по : Вывоз Мусора,Входные Двери,Аренда Офисов,Агентство Недвижимости,Гаражные Ворота,Ремонт Квартир,Сантехника,Уборка Квартир.

Дополнительной платы не взымаю.

  • Создание целевой страницы

    Требуется создание (стандартной целевой страницы*), для тестирования направления в контекстной рекламе. *Смысл целевой страницы в тексте и тематической графике.Под это дело может подойти любая ваша работа,которую можно в течении 20 минут адаптировать под мой проект.Запуск пробный,проверяется ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Презентация в Power Point.3-4 слайда

    Нужен специалист по Power Point,нужно будет сделать презентацию из 3-5 слайдов.Текст дам,от вас оформление. Указывайте цены и свои "достижения"

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание одностраничного сайта по вывозу мусора.

    Требуется создание одностраничного сайта по вывозу мусора. До 1500 руб.Ничего сложного не требуется. Мне необходимо чтобы на странице была представленна основная информация,цены,условия,договор.

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение Интернет-магазина сантехники.

    Добрый День, Сайт работает на Еквите, Нужно заполнить 2500 позиций,всё вручную.Слова в екселе.Некоторые фотографии нужно будет искать,часть есть. От вас сроки и стоимость за одну позицию.

    Наполнение интернет магазина
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание клиентского интерфейса для Яндекс.Директ.

    Интересует создание интерфейса для клиентов по контекстной рекламе.Так как аккаунт не агентский они при входе через direct.yandex.ru увидят весь список кампаний,что исключено. Клиент должен видеть только свою кампанию,всё остальное должно быть сокрыто. Подсказали что это должно выглядеть ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка сайта.

    Добрый День, Интересует разработка сайта.Тематика-Психологическая помощь людям,которым изменяет партнёр. Из форм на сайте будет Лид форма заявки. От вас необходимо предложение и видение дизайна.Мои пожелания следующие- сайт должен быть выполнен в строгом стиле.Никаких разбитых сердец,слез и т.д. Информации не ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Яндекс Метрика и Гугл Аналитикс.

    $100

    Нужна консультация по получении правильной и содержательной статистики со стороны данных сервисов. Помощь в настройке Аналитикса для получения информации о Директе. Постоплата.Чайников вижу и чую за версту.Не лезьте в душу. Заявки скрыты.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Консультация по счетчикам.

    Добрый День, Нужен специалист,который сможет меня проконсультировать по работе с счетчиками. Мне необходимо самым точным образом отслеживать поведение посетителей Яндекс Директа и Адвордса.Счетчики могут быть любыми,всё зависит от вас. Интересуют именно специалисты,я и сам разобрался со счетчиками более ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обучающий ознакомительный курс по Seo.

    Добрый День, Начну с самого начала. Создаю несколько проектов,по определённым тематикам,как конкурентным так и не очень.Сам занимаюсь только контекстной рекламой около 4х лет.В своём направлении более чем хорошо разбираюсь.Но до Seo никак руки не доходили. Сейчас необходимо понять ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ручной подбор ключевых запросов.

    Добрый День, Интересует интеллектуальный подбор ключевых запросов,данные ключевые запросы необходимы для контекстной рекламы.Интересуют только средне и низкочастотники.Я вам даю направление,вы подбираете максимальное количество ключевых запросов. Казалось бы всё просто и можно выполнить необходимую мне работу в течении ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка дизайна.

    $500

    Добрый День, Нужен дизайн для сайта по парапсихологии.Данный сайт предусматривает предоставление услуг.Банальные графические магические елементы необходимо сразу вычеркнуть.Никакой магии на сайте нет,услуга по предоставлению психологической помощи женщинам которым изменяют мужья. Неадекватам пишущим-"обращайтесь сделаем" просьба не беспокоить и ...

    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Составление списка ключевых запросов под Я. Директ

    $100

    Добрый День, Интересует грамотный подбор ключевых запросов по выбранному направлению,+составление 2-3 вариантов объявление под каждый ключевой запрос. Подбор ключевых запросов не будет ограничиваться работой с вордстатом например.Мы должны будете редактировать список,убирая "ненужные запросы". Интересует ваша цена.Работа интересует на ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Финальное наполнение сайта

    $100

    Добрый День, Есть новый сайт,который осталось дополнить контентом (http://dtve.ru/test/) Меня интересует человек который возьмётся за наполнение разделов которые остались пустыми.Информацию по необходимой работе я буду сообщать посредством голосового общения. Если ваша работа будет хорошо выполненна,то будем говорить ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поработать над шаблоном

    Добрый День, Есть шаблон http://cms.template-help.com/joomla_32822/ Сайт будет детективной направленности,поэтому нужно будет заменить некоторые графические елементы.Графика уже готова и будет вам предоставленна. Желательно чтобы сайт был двуязычным,но это только пожелание. От вас цена и сроки Заявки скрыты.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание логотипа.

    $100

    Для сайта который будет освещать тематику измен,требуется один либо два графических рисунка.Который должен обрисовать ситуацию близкую к сердцу женщины которой изменили,тут должна быть выражена,обречённость,усталость,боль от предательства,одиночество,на заднем плане можно показать довольного мужа/мужчину с другой женщиной.От ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Seo,SMO.

    Добрый День, На долгосрочной основе заинтересованы в: 1)Seo 2)Smo 3)Создание и раскрутка вирусного видео ____ 1)Интересует Яндекс и Google.Работа планируется на первом этапе по русским запросам покрытие Россия+СНГ.Первый этап раскрутки будет включать в себя средне и низко частотники.Затем продвижение по высокочастотникам. 2) ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • SMO

    Интересует SMO.Направление Москва+область,все возможные варианты думаю сами знаете.Срок на выбор исполнителя три сутки с момента подачи объявления. Ваши предложения скрыты. С ув.Прокопенко Александр.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен копирайтер на длительное сотрудничество

    Нужен человек,готовый приступить в кратчайшие сроки к работе.Хочу заметить что срочность никоим образом с вашей стороны не должна отображаться на цене. В проекте указывайте стоимость за 1000 символов(без пробела),для копирайта,для рерайта, для seo статей,для статей с ...

    Копирайтинг98 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Презентация в Power Point.3-4 слайда
Спасибо Вам, Александр, за интересное задание, очень оперативную связь, личную заинтересованность в проекте и достойную оплату. Рекомендую Александра как ответственного и надежного заказчика и надеюсь на дальнейшие проекты!
Елена очень ответственный человек,а таких людей на проекте достаточно мало. Буду и дальше работать Еленой и всем советую!
Ответный отзыв
free_mary
Мария 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Наполнение Интернет-магазина сантехники.
По данному проекту у нас сложилось довольно продуктивное сотрудничество. Готова к его продолжению.
Мария выполнила свою работу качественно и в срок.Буду ещё обращаться.
Ответный отзыв
hqpr
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Яндекс Метрика и Гугл Аналитикс.
Александр четко поставил задачу и сроки. Никаких задержек с оплатой. Приятно иметь дело с таким заказчиком. 10 баллов.
Помог быстро разобраться в весьма "специфичных вопросах",да и суть не в быстроте,а в качестве полученных ответов.Со своей стороны могу сказать что человек разбирается в самых тонких настройках. Алексей,вам спасибо.
Ответный отзыв