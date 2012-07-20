Составление объявлений в директе

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Есть один страшный интернет-магазин, нужно составить для него объявления в Директе по Питеру и Лен. области.

Т.е. нужно будет посмотреть этот магазин, выбрать там товары дороже 500 рублей, подобрать к ним запросы и тексты объявлений. По запросам вордстат не должен показывать "0 показов в месяц" и само собой они должны быть релевантны объявлению и рекламируемой странице.

Объявлений должно получиться ровно 40, результат нужно будет прислать мне на почту в пригодном для загрузки XLS-файле (http://direct.yandex.ru/help/?id=1111746), срок - сегодня, 20.07, до 16:00 по Мск.

Адрес сайта сообщу в личном сообщении, в заявках пожалуйста сразу указывайте сколько хотите за эту работу получить.