Добавить 200 живых людей в группу ВКонтакте

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$10
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Закрыт2 заявки137 просмотров

Параметры людей:

-Возраст: от 18

-Пол: М-Ж ( 50 на 50 )

-Город: Москва

Время выполнения: 1-3 дня

В откликах на вакансию указывайте Ваш ID в контакте

Оплата будет произведена через 3-е суток после выполнения задания, после проверки на ботов.

13 лет назад
tech1965
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров