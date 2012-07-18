Продвинуть по ключам. Недвижимость в Австрии

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок175 просмотров

Надо сделать тематические ссылки на три страницы для их продвижения. Зона РУ. От вас интересует что вы предлагаете по этому поводу и куда будете размещать ссылки и какое количество. Бюджет 100 вмз.

Три страницы со следующими ключевыми словами.

1) Недвижимость в Австрии, купить недвижимость в Австрии, покупка недвижимость в Австрии

2) Инвестиции в бизнес в Австрии. инвестиции Австрия, инвестиции для малого бизнеса

3) Страхование недвижимости в Австрии, страхование недвижимости

13 лет назад
malavata
Волков 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$399
120 дней

Заявки фрилансеров

Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад