Необходимо настроить Яндекс директ.
Продвинуть по ключам. Недвижимость в Австрии
Надо сделать тематические ссылки на три страницы для их продвижения. Зона РУ. От вас интересует что вы предлагаете по этому поводу и куда будете размещать ссылки и какое количество. Бюджет 100 вмз.
Три страницы со следующими ключевыми словами.
1) Недвижимость в Австрии, купить недвижимость в Австрии, покупка недвижимость в Австрии
2) Инвестиции в бизнес в Австрии. инвестиции Австрия, инвестиции для малого бизнеса
3) Страхование недвижимости в Австрии, страхование недвижимости
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