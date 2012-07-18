Подправить сайт для SEO

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки108 просмотров

Сайт http://matveevip.ru

Надо разместить наше описание в тег «description» (в админке joomla ввожу, а робот не видит)

Поработать с тегами h1

Высказать свое мнение по ключевым словам

Показать, где на главной разместить ключевые слова

Отредактировать файл robots.txt

Отредактировать файл sitemap.xml

Проверить настройки SEF в Joomla.

Понять, почему Яндекс не индексирует, а Google индексирует (возможно, неправильно настроены зеркала)

Работы на пару часов.

Дальше я сам.

Joomla
13 лет назад
nmagazin
Сергей 
61 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

PixelF
Игорь 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

PixelF
Игорь 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад