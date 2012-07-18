Необходим человек на долгосрочную работу, для постинга ссылки на наш проект с околоссылочным текстом (~50-100 символов). Текст сопровождаемый ссылку (1-2 предложения) исполнитель придумывает "в тему текущего обсуждения" ЖИВОГО блога, сайта или форума. Что бы ...
В ТОП10 по региону по одному запросу
Качественный сайт эскорт услуг, уникальные контент. Сейчас сайт на 20 месте Яндекса и 4 Гугла по этому запросу. Нужно вывести в ТОП10 в Яндексе по одному запросу (wordsat – 30183) по региону за минимальные сроки.
Сайт оптимизирован. 2 недели назад были на 7 месте яндекса.
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