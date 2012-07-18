В ТОП10 по региону по одному запросу

Качественный сайт эскорт услуг, уникальные контент. Сейчас сайт на 20 месте Яндекса и 4 Гугла по этому запросу. Нужно вывести в ТОП10 в Яндексе по одному запросу (wordsat – 30183) по региону за минимальные сроки.

Сайт оптимизирован. 2 недели назад были на 7 месте яндекса.