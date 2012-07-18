Необходим человек на долгосрочную работу, для постинга ссылки на наш проект с околоссылочным текстом (~50-100 символов). Текст сопровождаемый ссылку (1-2 предложения) исполнитель придумывает "в тему текущего обсуждения" ЖИВОГО блога, сайта или форума. Что бы ...
SEO-оптимизация контента для сайта (только Киев)
В наличии контентный материал для сайта туристической тематики - статьи, информация о странах, курортах и т.п. (более 100 статей)
Задача: произвести внутренние работы по поисковой оптимизации контента (релевантность коммерческим запросам)
Возможно более плотное сотрудничество по ведению рекламной кампании - контекстная реклама, закупка ссылок на seo-биржах, ротация в баннерных сетях
Просьба кандидатов детально описать свои навыки и достижения с примерами, указать уровень оплаты услуг и возможное время, уделяемое сотрудничеству
Рассматриваем кандидатов из Киева, работа предполагает предметный контакт с исполнителем
Заявки фрилансеров
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