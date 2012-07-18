SEO-оптимизация контента для сайта (только Киев)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки151 просмотр

В наличии контентный материал для сайта туристической тематики - статьи, информация о странах, курортах и т.п. (более 100 статей)

Задача: произвести внутренние работы по поисковой оптимизации контента (релевантность коммерческим запросам)

Возможно более плотное сотрудничество по ведению рекламной кампании - контекстная реклама, закупка ссылок на seo-биржах, ротация в баннерных сетях

Просьба кандидатов детально описать свои навыки и достижения с примерами, указать уровень оплаты услуг и возможное время, уделяемое сотрудничеству

Рассматриваем кандидатов из Киева, работа предполагает предметный контакт с исполнителем

13 лет назад
Dir
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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