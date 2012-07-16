Сео-консультации

Вопрос специалистам. и Gooroo Сео Движений.

Есть Интернет-магазин, который хочется продвигать самостоятельно.

Есть минимальные знания о продвижении сайтов

Есть небольшая и символическая сумма денег, ну к примеру 1000 грн

Нужно:

На живом примере своего интернет-магазина получить качественную консультацию о работе со ссылками.

Деньги для закупки постоянных и временных ссылок - мои.

Вознаграждение - Ваше за потраченное время в размере 1000 гривен

Просьба не улюлюкать, не фукать и не фыркать. )). Все равно найдутся те, кому 1000 грн не лишние за несколько часов качественных консультаций. Конкурентом я Вам не стану, а вот двигать свой сайт самостоятельно вполне возможно.

[email protected] - пишите на почту