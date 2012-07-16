http://www.fabrika-okon.dp.ua Нужно сделать внутреннюю оптимизацию сайта. стучите в аську 266420080
Сео-консультации
Вопрос специалистам. и Gooroo Сео Движений.
Есть Интернет-магазин, который хочется продвигать самостоятельно.
Есть минимальные знания о продвижении сайтов
Есть небольшая и символическая сумма денег, ну к примеру 1000 грн
Нужно:
На живом примере своего интернет-магазина получить качественную консультацию о работе со ссылками.
Деньги для закупки постоянных и временных ссылок - мои.
Вознаграждение - Ваше за потраченное время в размере 1000 гривен
Просьба не улюлюкать, не фукать и не фыркать. )). Все равно найдутся те, кому 1000 грн не лишние за несколько часов качественных консультаций. Конкурентом я Вам не стану, а вот двигать свой сайт самостоятельно вполне возможно.
[email protected] - пишите на почту
Заявки фрилансеров
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