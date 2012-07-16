Продвижение группы в VK

группа уже есть возможна ее модернизация для большего удобства(привлекательности), либы вы ее оптимизируете либо мы. Это не сложно.

Самый важный вопрос это стоимость за 1000 человек.

И какие вообще могут быть сроки при раскрутке группы, нарпимер (пример: 1 человек за 1 месяц стоимость 1 руб.)