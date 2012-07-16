Продвижение группы в VK

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок142 просмотра

группа уже есть возможна ее модернизация для большего удобства(привлекательности), либы вы ее оптимизируете либо мы. Это не сложно.

Самый важный вопрос это стоимость за 1000 человек.

И какие вообще могут быть сроки при раскрутке группы, нарпимер (пример: 1 человек за 1 месяц стоимость 1 руб.)

13 лет назад
yarengland
Анна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$250
7 дней

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад

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